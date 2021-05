Der Wetterbericht, die Lage: Ein Sturmtief zieht von Dänemark nach Südschweden, wobei es sich nur langsam abschwächt. An seiner Südflanke präsentiert sich das Wetter weiter windig bis stürmisch sowie wechselhaft und kühl.

Die Vorhersage:

Nachts im Norden Schauer, sonst nachlassende Niederschläge und gebietsweise Auflockerungen. Tiefstwerte plus 6 bis minus 1 Grad. Morgen wechselnd bewölkt und weitere Niederschläge, im Norden und in der Mitte als Schauer, im Süden teils länger andauernder Regen. Temperaturen 8 bis 15 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag wechselhaft mit Schauern bei 8 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.