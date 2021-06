Das Wetter: In der Nacht vor allem im Norden und Nordwesten einzelne Schauer und Gewitter. Sonst abklingende Niederschläge, örtlich Nebel. 17 bis 10 Grad. Am Tage in der Osthälfte nur wenige Wolken. Sonst wechselnd bewölkt mit Schauern und örtlich kräftigen Gewittern, teils mit Unwettergefahr. 18 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag östlich der Elbe meist sonnig. Nach Westen zu auch zeitweise stark bewölkt und gebietsweise Schauer sowie kräftige Gewitter. 22 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.