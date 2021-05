Der Wetterbericht, die Lage: Tiefdruckeinfluss bestimmt vorerst das Wetter in großen Teilen Deutschlands. Dabei wird kühle Atlantikluft herangeführt.

Die Vorhersage:

Nachts nachlassende Schauer. Im Norden und Nordwesten trocken und gebietsweise Auflockerungen. Örtlich Dunst oder Nebel. Tiefstwerte 9 bis 3 Grad. Am Tag im Norden und Westen sonnig, später von Westen her Wolkenfelder. Im Osten und Süden Schauer und einzelne Gewitter, am Nachmittag nachlassend, dann häufiger sonnig. Temperaturen 12 bis 18 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden Schauer und Gewitter. In der Mitte längere freundliche Abschnitte und teils trocken, teils auch Schauer und einzelne Gewitter. Im Süden vielfach stark bewölkt mit Regen. 13 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.