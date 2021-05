Das Wetter: In der Südosthälfte Schauer und kurze Gewitter. In der Nordwesthälfte teils sonnige Abschnitte, später von Westen her dichtere Wolkenfelder, aber meist trocken. Höchstwerte zwischen 12 Grad im Vogtland und bis 19 Grad am Oberrhein. Morgen im Norden Schauer. Über der Mitte teils längere freundliche Abschnitte, teils Schauer und Gewitter. Im Süden regnerisch. 13 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag vielerorts stark bewölkt mit Schauern. Südlich der Donau Regen, später nachlassend. 12 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.