Das Wetter: Gebietsweise Schauer, teils mit Graupel. Zwischendurch Auflockerungen. 6 bis 12 Grad, an den Alpen 4 Grad. Morgen stark bewölkt. Südostwärts breitet sich teils kräftiger Regen aus, in den Mittelgebirgen und später an den Alpen teils länger anhaltend. 8 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch in der Mitte länger anhaltender Regen. Sonst nur einzelne Schauer, vor allem zur Küste hin und ganz im Süden auch größere Auflockerungen. 9 bis 18 Grad.