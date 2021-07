Der Wetterbericht, die Lage: Ein Tiefdruckgebiet über Mitteleuropa bestimmt mit feuchtwarmen, im Süden auch mit kühler Luft das Wetter in Deutschland.

Die Vorhersage:

Bei wechselnder oder starker Bewölkung einzelne Schauer und teils kräftige Gewitter. Lokale Unwetter nicht ausgeschlossen. An den Küsten eher sonnig und meist trocken. Höchstwerte von 17 Grad im Südwesten bis 28 Grad im Osten. Morgen verbreitet Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen. Im Osten und an der Nordsee auch länger sonnig. Temperaturen 16 bis 30 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnd bewölkt, im Nordwesten länger sonnig. Im Osten und Süden Schauer, gebietsweise auch Gewitter mit Starkregen. 26 bis 30 Grad.

