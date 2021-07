Das Wetter: Wechselnd bewölkt. Vom Südwesten bis in den Nordosten, aber auch am Alpenrand Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen; örtlich Unwettergefahr. Sonst oft trocken, teils auch länger sonnig. Höchsttemperaturen zwischen 17 und 30 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, in der Südosthälfte Schauer, gebietsweise auch erneut Gewitter mit Starkregen. Im Nordwesten länger sonnig. 23 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag vom östlichen Alpenrand bis zum Bayerischen Wald teils ergiebige Regenfälle, später nachlassend. Sonst wechselnd oder gering bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei. 19 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.