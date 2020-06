Das Wetter:

Im Süden stark bewölkt und immer wieder Regenschauer. Sonst wolkig und meist trocken, im Nordwesten und an der Küste einzelne Schauer. Höchsttemperaturen 13 bis 22 Grad. Morgen im Südosten sowie in der Nordwesthälfte gebietsweise Regen bei 14 bis 22 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Auch am Dienstag wechselhaft und vereinzelt Regen, im Nordosten freundlicher. Dazu maximal 14 bis 23 Grad.