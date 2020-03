Das Wetter: Im Norden Auflockerungen und meist niederschlagsfrei. In der Mitte starke Bewölkung mit Niederschlägen, im Süden meist trocken. 10 bis 15 Grad, im Süden bis 19 Grad. Morgen verbreitet Schauer, die im Tagesverlauf nach Süden ziehen. Später im Norden zeitweise sonnig. 8 Grad an der Küste und bis 20 Grad an den Alpen.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, aber auch Schauern bei 6 bis 13 Grad.