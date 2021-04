Der Wetterbericht, die Lage: Deutschland liegt im Zustrom kalter Polarluft. Diese sorgt für Aprilwetter mit spätwinterlichem Charakter.

Die Vorhersage:

Wechsel von sonnigen Abschnitten und Schnee- und Graupelschauern. Höchstwerte 2 bis 7 Grad. Morgen erneut verbreitet Schnee- und Graupelschauer. Temperaturen in der Nordhälfte 4 bis 8, in der Südhälfte 0 bis 5 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag wechselnd, zeitweise stark bewölkt, aber nur noch wenige Schauer. Im Südwesten und am Alpenrand zunehmend freundlich. 0 bis 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.