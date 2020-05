Der Wetterbericht, die Lage: Eine Hochdruckbrücke erstreckt sich vom Ostatlantik über Mitteleuropa bis zum Schwarzen Meer und sorgt für ruhiges Wetter. Im Norden machen sich zeitweise Tiefausläufer bemerkbar.

Die Vorhersage:

In der Südhälfte sonnig und trocken, im Norden dichter bewölkt, teils mit Regen. 13 bis 26 Grad. Morgen meist heiter und sonnig. Temperaturen bei 15 bis 26 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch von der Nordsee bis zu den Mitttelgebirgen meist stärker bewölkt mit etwas Regen. An den Küsten und im Südwesten länger sonnig, in den Alpen Schauer. 14 bis 27 Grad.