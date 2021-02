Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand von Tiefdruckgebieten über dem Atlantik strömt milde Meeresluft nach Deutschland.

Die Vorhersage:

Wechselnd bis stark bewölkt und vor allem im Osten und Süden bis zum Mittag stellenweise etwas Regen. Im Südwesten später größere Auflockerungen. Höchstwerte 2 bis 10, im Westen und Südwesten bis 14 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern. Am Nachmittag meist trocken und südlich der Donau teils längere sonnige Abschnitte. Temperaturen 5 bis 12 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag zunächst aufgelockert bewölkt. Im Tagesverlauf von Westen her Regen. 4 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.