Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Nachts weitere Niederschläge, im Nordwesten und Westen nachlassend. Tiefstwerte 4 bis 0 Grad. Am Tag im Norden und Westen wechselnd bewölkt und meist trocken, teils auch größere Auflockerungen. Im Osten und Süden anfangs noch etwas Regen, an den Alpen Schneefall. Temperaturen 4 bis 10 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag wechselnde Bewölkung, im Osten und Süden auch längere sonnige Abschnitte. Im Westen ab dem Mittag aufkommender Regen. 8 bis 13 Grad.