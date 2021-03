Das Wetter: Von Norden her zunehmend auflockernde Bewölkung, in der Mitte wechselnd bewölkt, zeitweise auch sonnig. Im Süden Regen oder Schnee. Temperaturen 0 bis 8 Grad. Morgen im Norden wolkig, meist aber trocken. Sonst viel Sonnenschein. 4 Grad an der Küste und bis 9 Grad im Südwesten.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden bewölkt und örtlich Nieselregen. Sonst meist locker bewölkt oder sonnig. Im äußersten Südwesten regnerisch. 4 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.