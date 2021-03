Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Hochs über dem Atlantik gelangt mit einer nordöstlichen Strömung polare Kaltluft nach Deutschland. Kommende Woche setzt sich allmählich mildere Luft durch.

Die Vorhersage:

Wechselnd bewölkt, im Südwesten auch länger sonnig. Später von Nordwesten her Bewölkungsverdichtung und an der Nordseeküste etwas Regen. Höchstwerte 1 bis 8 Grad. Morgen im Norden auflockernde Bewölkung, im Nordosten länger sonnig. Sonst wechselnd, teils stark bewölkt mit Regen, Schneeregen oder Schnee. Temperaturen im Norden und Westen 7 bis 11, im Osten und Süden 1 bis 6 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Nordosten örtlich sonnig, im Westen Auflockerungen, sonst nur selten Wolkenlücken. Vereinzelt Regen. 4 bis 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.