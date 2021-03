Das Wetter: In der kommenden Nacht leichter Sprühregen, zum Teil gefrierend, in höheren Lagen Schnee oder Schneeregen. Plus 5 bis minus 10 Grad. Am Tage im Norden aufgelockerte Bewölkung, im Nordosten auch länger sonnig. Sonst wechselnd bis stark bewölkt mit Regen, Schneeregen oder Schnee. Temperaturen im Norden und Westen 6 bis 11, im Osten und Süden 0 bis 5 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Nordosten örtlich sonnig, sonst nur selten Wolkenlücken. Vereinzelt Regen. 4 bis 9 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.