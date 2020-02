Das Wetter: In der Nacht in Küstennähe und im östlichen Bergland Regen- oder Schneeschauer. Sonst abklingende Niederschläge. Im Südwesten und Westen morgens etwas Schnee oder Sprühregen. Tiefstwerte plus 3 bis minus 5 Grad. Morgen zunächst trocken und im Osten sonnig. Im Tagesverlauf von Westen her Regen oder Schneeregen. 3 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag anfangs Regen, in Hochlagen Schnee. Nachmittags Wolkenauflockerungen, im Westen und Nordwesten sonnige Abschnitte. 4 bis 12 Grad.