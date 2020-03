Das Wetter: In der Nacht verbreitet Regenschauer, in höheren Lagen in Schnee übergehend. Tiefstwerte 6 bis 1 Grad. Am Tage wechselnd bewölkt mit Schauern, um Bergland Schnee, zum Abend hin von Nordwesten her langsam nachlassende Niederschläge. Temperaturen 3 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Osten anfangs noch etwas Regen, im Bergland Schnee, sonst wolkig mit Aufheiterungen und meist trocken bei 4 bis 10 Grad.