Das Wetter:

Am Abend und in der Nacht weitere Niederschläge, im Westen und Nordwesten nachlassend. Tiefsttemperaturen 4 bis minus 2 Grad.



Morgen im Süden und Osten anfangs noch etwas Regen, im Bergland Schnee. In den übrigen Landesteilen wolkig mit Aufheiterungen und meist trocken bei 4 bis 10 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag wechselnde Bewölkung, im Süden und Osten auch längere sonnige Abschnitte. Im Westen im Tagesverlauf Regen. Höchstwerte 8 bis 13 Grad.