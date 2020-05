Das Wetter: Wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern bei Höchstwerten von 14 bis 20 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte weitere Schauer. Im Süden bewölkt, aber trocken. Im Südwesten sonnig. Temperaturen 14 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag in der Westhälfte überwiegend heiter bis wolkig, im Südwesten sonnig. In der Osthälfte wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern. 16 bis 22 Grad.