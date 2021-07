Der Wetterbericht, die Lage: Unter Tiefdruckeinfluss wird mit einer westlichen bis südwestlichen Strömung feuchtwarme Luft nach Deutschland geführt.

Die Vorhersage:

Wechselnd, im Nordwesten und Südosten auch stärker bewölkt. Gebietsweise Schauer und Gewitter. Höchsttemperaturen im Nordwesten 20 bis 24, sonst 23 bis 27 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. In der Südosthälfte verbreitet sonnig. Temperaturen 19 bis 28 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag zunächst oft heiter oder sonnig, im Tagesverlauf Quellwolkenbildung und vor allem südlich der Donau Schauer und Gewitter. 20 bis 28 Grad.



Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter für den Bereich Bayern, Regierungsbezirk Oberbayern. Dort kann es zu Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und Flüssen kommen.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.