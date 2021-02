Das Wetter: In der Nacht wechselnd bewölkt. Vom südlichen Oberrhein bis nach Bayern sowie im Nordosten gebietsweise leichter Schneefall, an den Küsten auch kräftige Schneeschauer mit Verwehungen. Sonst meist trocken. Tiefstwerte zwischen minus 1 Grad im äußersten Südwesten und minus 15 Grad im Osten und im Bergland.

Morgen viele Wolken, gebietsweise auch Sonne. Weitgehend trocken , nur an den Küsten und im Nordosten noch Schneeschauer. Höchsttemperaturen 0 bis minus 15 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Süden gebietsweise Schneefall, im Nordwesten und Westen aufgelockert. Minus 10 bis plus 3 Grad.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.