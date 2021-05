Das Wetter: Im Tagesverlauf im Norden und Westen leichter Regen. Sonst gering bewölkt, im Osten und Süden auch länger sonnig. Temperaturen im Norden 10 bis 16, sonst 15 bis 21 Grad. Morgen im Norden und Nordwesten einzelne Regenschauer, sonst meist heiter und trocken bei Höchstwerten im Norden zwischen 20 und 24 Grad, sonst bis 30 Grad. Abends im Nordwesten und Westen teils kräftige Gewitter.

Die weiteren Aussichten: Am Montag in der Westfhälfte stark bewölkt mit Schauern oder Gewittern, in den übrigen Landesteilen zunächst noch sonnig, später auch hier kräftige Gewitter. 19 bis 25, im Osten bis 30 Grad.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.