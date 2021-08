Der Wetterbericht, die Lage: Bei schwachen Luftdruckgegensätzen bestimmt feuchte Meeresluft das Wetter im Norden. Der Süden liegt im Randbereich eines Tiefs über Italien.

Die Vorhersage:

Nachts bewölkt mit Auflockerungen und nachlassenden Niederschlägen. Im Süden gebietsweise Regen. Tiefstwerte 14 bis 9 Grad. Am Tag im äußersten Norden und Nordosten längere sonnige Phasen. Sonst wechselnd bewölkt, örtlich Schauer und Gewitter, Starkregen möglich. Temperaturen 18 bis 24 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und in der Mitte Schauer und Gewitter. Im Osten und Süden teils heiter und nur einzelne Schauer. 18 bis 26 Grad.

