Das Wetter: Im Westen und Nordwesten wechselnd wolkig und weitgehend trocken. Sonst meist bewölkt, im Süden und Osten etwas Schnee. Temperaturen im Süden zwischen minus 1 und plus 4 Grad, sonst Dauerfrost zwischen minus 10 und minus 2 Grad. Morgen südlich von Mosel und Main stark bewölkt und leichter Schneefall. Sonst meist trocken. Im äußersten Süden frostfrei, sonst weiterhin Dauerfrost bei minus 10 bis minus 1 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Westhälfte wechselnd oder gering bewölkt und teils länger sonnig. In der Osthälfte sowie im Mittelgebirgsraum wechselnd bis stark bewölkt, gelegentlich leichter Schneefall. Minus 7 bis 0 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.