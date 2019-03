Das Wetter: Wechselnd bewölkt und kaum noch Schauer. Vor allem an der See und im Südwesten längere sonnige Abschnitte. Höchsttemperaturen 6 bis 12 Grad. Morgen in der Mitte und im Süden heiter. Im Norden und Nordwesten stark bewölkt mit vereinzeltem Regen. 9 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden und in der Mitte unterschiedlich stark bewölkt und trocken, im Süden viel Sonne. 10 bis 18 Grad.