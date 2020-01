Das Wetter: Vielerorts wolkig, teils mit schauerartigem Regen. Später von Westen her gebietsweise Wolkenlücken. In Südostbayern sonnig und weitgehend trocken. Höchstwerte 8 bis 13 Grad. Am Samstag im Norden häufig stark bewölkt oder bedeckt. Sonst zunehmend freundlich bei 6 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Sonntag ähnliche Werte. Im Norden und Westen stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise regnerisch. Im Osten und Süden teils sonnig, teils neblig-trüb. 6 bis 10 Grad.