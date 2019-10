Das Wetter: In der Nacht stellenweise Regen, in Südostbayern überwiegend niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen 13 bis vier Grad. Am Tag Wechsel von Sonne und Wolken, im Tagesverlauf einzelne Schauer. Temperaturen 14 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Samstag stark bewölkt und zeitweise Regen bei kaum veränderten Temperaturen.