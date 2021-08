Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Tiefdruckgebiets über Nordeuropa strömt Meeresluft aus den mittleren Breiten nach Deutschland. Im Süden gelangt diese unter schwachen Hochdruckeinfluss und erwärmt sich dort etwas stärker als im Norden.

Die Vorhersage:

Wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Schauer oder einzelne Gewitter. Von Südwesten her Wolkenauflockerungen. Höchstwerte 18 bis 26 Grad. Morgen verbreitet heiter bis wolkig. Temperaturen im Norden 18 bis 24, sonst 24 bis 30 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag zunächst in der Westhälfte, später auch im Rest des Landes Schauer sowie teils kräftige Gewitter, örtlich Unwetter. 18 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.