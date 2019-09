Das Wetter: Nachts verbreitet Regen, nur in einem Streifen vom Nordosten in den Südwesten aufgelockert bewölkt und trocken. Tiefstwerte 14 bis 5 Grad. Am Tag meist wechselnd bis stark bewölkt, im Norden und in der Westhälfte Schauer und Gewitter. Temperaturen 14 bis 22 Grad.

Die weiteren Ausichten:

Am Sonntag Schauer bei 11 bis 20 Grad.