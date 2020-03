Das Wetter: Wechselnd bis stark bewölkt. Zunächst im Norden, später auch in der Mitte und im Süden Niederschläge; im Norden teilweise bis in tiefe Lagen als Schneeregen. Höchstwerte 4 bis 11 Grad. Morgen in der Nordhälfte Regen- oder Schneeschauer. Zwischen Main und Donau trocken mit Sonnenschein, an den Alpen Schneefall. 0 Grad im Oberallgäu und bis 9 Grad im Emsland.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag vor allem in der Südhälfte vielfach sonnig. In der Mitte und im Osten und später auch im Norden zeitweise wolkig, aber meist trocken. 3 Grad an den Alpen und 10 Grad am Rhein.