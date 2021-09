Der Wetterbericht, die Lage: Während in weiten Landesteilen noch Hochdruckeinfluss vorherrscht, greifen von Frankreich erste Tiefausläufer über. Die sehr warme Luft wird von Südwesten allmählich schwüler.

Die Vorhersage:

Nachts bewölkt mit Schauern und Gewittern, im Osten und Südosten gering bewölkt, örtlich Nebel. Tiefstwerte 18 bis 10 Grad. Am Tag wechselnd bis stark bewölkt mit einzelnen, im Nordwesten und Westen auch häufigeren Schauern und Gewittern. Lokal Starkregen und kleiner Hagel. Temperaturen im Westen 21 bis 25, sonst 25 bis 28 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Schauer oder einzelne Gewitter, zum Teil mit Starkregen. Am Nachmittag von Südwesten her zunehmend trocken. 19 bis 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.