Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Nachts wechselnd wolkig oder klar. Südlich der Donau stark bewölkt, im Alpenvorland Schauer. Tiefstwerte plus 3 bis minus 4 Grad. Am Tag wechselnd, teils auch stark bewölkt, aber meist trocken. Am Nachmittag und Abend zunehmende Auflockerungen, im Nordosten und im Südwesten gebietsweise länger sonnig. Temperaturen 7 bis 12 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Nordosten anfangs teils wolkig. Sonst sonnig bei 11 bis 20 Grad.