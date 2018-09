Das Wetter: Meist wechselnd bewölkt, im Norden Schauer, im Süden auch länger heiter. Höchstwerte 13 bis 19 Grad. Morgen im Norden wechselhaft mit einzelnen Schauern, sonst gering bewölkt. Temperaturen 12 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch erneut in der Nordhälfte wolkig und in der Südhälfte heiter. 14 bis 20 Grad.