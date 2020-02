Das Wetter: Nachts im Nordwesten und Westen aufgelockerte Bewölkung und meist trocken. Im Osten gebietsweise Regen und im Süden einzelne Schnee- und Graupelschauer. Tiefsttemperaturen plus 3 bis minus 3 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte aufziehende Wolkenfelder, in der Südosthälfte längere Zeit sonnig. Temperaturen 1 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Nordhälfte wolkig, sonst nach Nebelauflösung aufgelockert bewölkt oder sonnig. 1 bis 8 Grad.