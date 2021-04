Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Nachts nach abklingenden Schauern teils wolkig, teils gering bewölkt oder klar. Gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 0 und minus 6 Grad. Am Tag wechselnd, im Osten und Südosten auch stark bewölkt. In der Mitte und im Süden Schauer. Temperaturen 4 bis 12 Grad mit den höchsten Werten im Nordwesten und am Rhein.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag wechselnd wolkig, in der Mitte und im Südosten örtlich etwas Regen. 5 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.