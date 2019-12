Das Wetter: Wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. In Nordfriesland etwas Regen. An der Donau stellenweise länger neblig-trüb. Höchstwerte 12 bis 16, bei Föhn bis 18 Grad. Bei Dauernebel nur 3 Grad und an der See sowie in Ostbayern 8 bis 12 Grad. Morgen im Norden und im Süden nach Nebelauflösung aufgelockert bewölkt und trocken. In der Mitte zeitweise leichter Regen. Temperaturen 5 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag teils neblig-trüb, teils heiter bis wolkig bei 5 bis 15 Grad.