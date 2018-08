Das Wetter: Im Westen und Nordwesten sowie an den Alpen regnerisch. An der Nordsee einzelne Gewitter. Später auch im Süden zunehmend Niederschläge. 16 bis 22 Grad. Morgen meist wechselnd bewölkt, vor allem im Westen und Südwesten auch längere Aufheiterungen. An den Küsten und im Südosten Schauer. 17 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Montag im Norden und Nordwesten Niederschläge. Nach Süden häufig trocken und heiter. 18 bis 25 Grad.