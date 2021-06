Das Wetter:

Am Nachmittag meist wechselnde Bewölkung, vor allem im Südosten und Osten auch längere sonnige Abschnitte. Am Abend auf den Süden und Südwesten übergreifende schwere Gewitter mit heftigem Starkregen und Orkanböen. Höchsttemperaturen 27 bis 37 Grad.



Morgen im Nordwesten oft dichte Wolken und Schauer. Sonst wechselnd bewölkt, dabei gebietsweise Schauer und kräftige Gewitter. Schwülwarm bei 19 bis 31 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Süden und in der Mitte bei wechselnder Bewölkung Schauer und Gewitter. Im Norden und Nordosten meist trocken. 18 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.