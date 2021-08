Der Wetterbericht, die Lage: Von Westen her wird in der Nacht kühlere Meeresluft herangeführt, die wie bereits im Norden auch in der Mitte und im Süden die warme und feuchte Luft ersetzt.

Die Vorhersage:

Nachts bei wechselnder bis starker Bewölkung im Norden und im Süden verbreitet Schauer und Gewitter, örtlich auch Unwetter. Dazwischen teils aufgelockert bewölkt und nur vereinzelt Schauer. Tiefstwerte 19 bis 11 Grad. Am Tag wechselnde Bewölkung mit Schauern und Gewittern. In der Nordhälfte 17 bis 21, sonst 20 bis 26 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden viele Schauer und kurze Gewitter. Auch an den Alpen zeitweise Regen. Ansonsten wechselnd bewölkt, teils auch kurze sonnige Abschnitte und nur einzelne Schauer. Temperaturen 17 bis 23 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.