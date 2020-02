Das Wetter: In der Nacht wechselnd bis stark bewölkt. In der Nordhälfte schauerartiger Regen, teils mit Gewittern. An den Alpen weiter Dauerregen. 11 bis 7 Grad, im äußersten Nordosten bis 3 Grad. Am Tage ebenfalls stark bewölkt bis bedeckt und verbreitet Niederschläge. In der Mitte und vor allem südlich der Donau länger anhaltend, teils auch ergiebig. Im Norden Schauerwetter. 7 bis 16 Grad, im Südwesten teils noch milder.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag gebietsweise schauerartiger Regen, oberhalb 500 bis 700 Meter Schnee. Vereinzelt auch Graupelgewitter. Vor allem in höheren Lagen Glätte durch Schnee und Schneeverwehungen. 4 bis 9 Grad, am Alpenrand um 1 Grad.