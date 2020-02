Das Wetter:

Stark bewölkt und verbreitet Niederschläge. In der Mitte und vor allem südlich der Donau länger anhaltend. Im Norden Schauerwetter, vereinzelt Gewitter. Höchstwerte im Norden bei 7 bis 11 Grad, sonst 11 bis 16 Grad.



Am Dienstag gebietsweise schauerartiger Regen, oberhalb 500 bis 700 Meter als Schnee. 4 bis 9 Grad, am Alpenrand um 2 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Westhälfte meist trocken und etwas Sonne. Sonst stellenweise Regen, oberhalb 500 Meter Schnee. Höchstwerte zwischen 0 Grad am Alpenrand und 8 Grad an der See.