Das Wetter: Tagsüber im Südwesten und Süden weiter Niederschläge. Lokale Unwetter nicht ausgeschlossen. Im Osten und Teilen der Mitte Schauer und Gewitter, lokal heftiger Starkregen. Sonst häufig trocken und sonnig. Höchstwerte: 17 bis 28 Grad.

Morgen von Südwesten über die Mitte in den Nordosten Schauer und teils Gewitter mit Starkregen. Vor allem im Südwesten und der Mitte regional Unwettergefahr. An den Alpen Schauer und einzelne Gewitter, lokal unwetterartiger Starkregen möglich. Sonst oft trocken, regional länger sonnig. Höchstwerte um 16 bis 30 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnd bewölkt, teils länger sonnig. Südlich der Donau teils gewittrige Niederschläge mit Starkregen. Im Osten erneut Schauer und Gewitter, lokal Starkregengefahr. Sonst kaum Schauer und weitgehend trocken. 26 bis 30 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.