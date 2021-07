Das Wetter: Wechselnde, teils starke Bewölkung mit einzelnen Schauern und teils kräftigen Gewittern. Lokale Unwetter nicht ausgeschlossen. An der Ost- später auch an der Nordseeküste mehr Sonne und meist trocken. Höchstwerte 28 Grad an der Oder und um 17 Grad im Schwarzwald. Morgen im Südwesten und in der Mitte, später auch im Nordosten Schauer und Gewitter mit Starkregen. An den Alpen sowie im Südwesten und der Mitte regional Unwettergefahr. Sonst oft trocken mit längeren sonnigen Abschnitten. Höchstwerte um 16 bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnd bewölkt oder sonnig. Im Osten erneut Schauer und Gewitter, lokal Starkregengefahr. 26 bis 30 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.