Das Wetter: In der Nacht verbreitet Schauer, bis in tiefe Lagen als Schnee, später nachlassend. Tiefstwerte plus 4 bis minus 5 Grad. Am Tage wechselnd bis stark bewölkt mit Regen-, Schnee- oder Graupelschauern. Am Abend in der Mitte und im Osten Auflockerungen. 2 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag zunächst trocken und im Osten sonnig. Im Tagesverlauf von Westen her Aufzug von Wolken mit Regen. 4 bis 11 Grad.