Das Wetter: Wechselnd bis stark bewölkt mit Regen-, Schnee- oder Graupelschauern. 4 bis 9 Grad. Morgen zunächst trocken und im Osten sonnig. Im Tagesverlauf von Westen her Aufzug von Wolken mit Regen. 4 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag zunächst noch verbreitet etwas Regen, in Hochlagen der östlichen Mittelgebirge sowie der Alpen Schnee. Nachmittags in der West- und Nordwesthälfte gebietsweise größere Wolkenauflockerungen und freundlich. 4 bis 11 Grad.