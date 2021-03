Das Wetter: Bis zum Abend verbreitet Schauer und kurze Gewitter, örtlich Graupelschauer. Dabei frischer bis starker Südwestwind mit stürmischen Böen und Sturmböen, in Hochlagen Orkanböen. In der kommenden Nacht bewölkt mit Regenschauern, in höheren Lagen Schnee,dabei im Süden weiterhin stürmischer Wind bei Tiefstwerten zwischen plus 5 und minus 3 Grad.

Auch morgen stürmischer Wind, in Hochlagen Sturmböen, dabei wiederholt Schauer und kurze Gewitter mit Graupel. Im Bergland Schneeschauer. 1 bis 10 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag häufig Schauer oder lokale Graupelgewitter, im Bergland zunehmend als Schnee. Im Süden teils auch länger Regen oder Schnee. Höchstwerte 2 bis 9 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.