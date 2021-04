Das Wetter: Weiter verbreitet Schnee- und Graupelschauer. Vom Westen bis zur Donau auch länger anhaltender Schneefall, teils mit Glätte. Höchsttemperaturen in der Nordhälfte 4 bis 9, in der Südhälfte 0 bis 6 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, aber nur noch wenige Schauer. Im Südwesten und am Alpenrand zunehmend freundlich. 0 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden teils Regen, sonst wechselnd bewölkt, im Süden auch länger sonnig. Wieder wärmer bei 10 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.