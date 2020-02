Der Wetterbericht, die Lage: Mit einer westlichen bis nordwestlichen Strömung gelangt weiterhin Meeresluft polaren Ursprungs nach Deutschland. Bis auf weiteres bleibt die unbeständige und windige bis stürmische Wetterlage bestehen.

Die Vorhersage für heute:

Verbreitet Schauer, teils bis in tiefere Lagen als Schnee. An der Nordsee und in der Mitte Gewitter möglich. Dazu Böen und Sturmböen, abends im Süden nachlassend. 4 bis 10 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Morgen wechselnd bis stark bewölkt, mit Regen-, Schnee- oder Graupelschauern. Am Abend in der Mitte und im Osten Auflockerungen. 4 bis 9 Grad, im Bergland kühler. Am Donnerstag zunächst trocken und im Osten sonnig. Im Tagesverlauf von Westen her Aufzug von Wolken mit Regen. 4 bis 11 Grad.