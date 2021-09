Das Wetter: Nachts meist klar oder gering bewölkt, nur an der Nordsee bedeckt. Gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Tiefstwerte 12 bis 7 Grad, an der See milder.

Am Tag nach Nebelauflösung meist heiter oder sonnig, im Norden zeitweise dichtere Wolkenfelder. Im Tagesverlauf vor allem im Westen und Süden einzelne Quellwolken. Im Südwesten und an den Alpen am Nachmittag und Abend einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Temperaturen an den Küsten und im Nordosten 19 bis 21, sonst 22 bis 27 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag erneut sonnig. Im Norden und Nordosten zeitweise bewölkt, aber trocken. 21 Grad an den Küsten bis 28 Grad am Oberrhein.

